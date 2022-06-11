Глава ЛНР: есть страны, которые готовы признать независимость республики

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Глава ЛНР Леонид Пасечник

Некоторые страны мира ведут переговоры о том, чтобы признать независимость Луганской Народной Республики, и уже практически готовы к этому, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Как пишет ТАСС, названия этих стран он пока раскрывать не стал.

Переговоры ведутся, но пусть это пока останется тайной. Да, страны такие есть, — сказал Пасечник в ответ на вопрос о странах, готовых признать ЛНР.

Кроме того, Леонид Пасечник пообещал «навести порядок» со стоимостью товаров в ЛНР. Он подчеркнул, что собирается лишать лицензии тех торговцев, которые неправомерно завышают розничные цены. По словам Пасечника, такие торговые точки в ближайшем будущем будут передаваться тем, кто работает в предпринимательстве более добросовестно. С этим заявлением глава ЛНР выступил после того, как к нему обратились жители, рассказавшие о растущих ценах.

Накануне Пасечник рассказал, что из ЛНР в РФ выехала первая партия зерна. По его данным, общий вес поставки составил 650 тонн, она была отправлена со Старобельского элеватора. Политик заявил, что в регионе «скопилось большое количество зерна», которое необходимо реализовать.