Глава Косово прибыл в Гаагу на допрос по делу о военных преступлениях

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Глава непризнанного Косово Хашим Тачи прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов.

Как сообщает РИА Новости, президент самопровозглашенной республики прибыл по приглашению Специальной прокуратуры, которая объявила о выдвижении против него обвинений. Будет ли Тачи обвинён официально, судья решит позднее.

Ранее в течение 2018-2019 годов для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу были вызваны порядка 200 бывших боевиков косовоалбанской «Освободительной армии Косово», в том числе бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание.

Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косово Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратура по Косово. Им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки.

В тексте обвинения, переданного суду, говорится, что бывшие боевики «освободительной армии Косово» Тачи и Весели виновны в убийстве 100 человек, в числе которых — косовские албанцы, сербы, другие этнические группы и политические противники. Отдельно прокуратура подчёркивает, что оба политика неоднократно пытались помешать её работе.

Обвинение выдвинула расположенная в Гааге специальная прокуратура суда по преступлениям в Косово. Этот суд был образован в 2016 году и состоит из европейских судей, хоть и является частью косовской системы юстиции. Экстерриториальность должна обеспечить его независимость и объективность.

Ранее NEWS.ru писал, что глава непризнанного Косово Хашим Тачи отказался уходить в отставку после обвинений суда в военных преступлениях и убийстве 100 человек. Он считает, что эти обвинения сначала нужно официально доказать. Политик заявил, что если обвинения будут подтверждены, он немедленно подаст в отставку.

Жертвами этих действий во время войны 1998–1999 годов были косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других этнических групп, а также политические оппоненты Тачи. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии. Запад при этом обвинил сербские власти в этнических чистках. В марте 1999 года в конфликт вмешался НАТО, начавший бомбардировки Югославии. Россия в данном конфликте выступила на стороне Сербии.

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Хашим Тачи является основателем «Освободительной армии Косова», в 2016 году он стал президентом Косово. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.