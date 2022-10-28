Глава компании Baykar назвал сроки строительства завода БПЛА на Украине Глава компании Baykar сообщил, что завод БПЛА на Украине построят в течение двух лет

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Глава компании Baykar Халук Байрактар заявил агентству Reuters, что компания планирует завершить строительство завода по производству беспилотников на Украине в течение двух лет. Предполагается, что на новые модели Baykar, которые сейчас разрабатываются, будут установлены в том числе и двигатели украинского производства

Прямо сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы действительно будем продвигаться вперед в строительстве, <…> в течение двух лет мы хотели бы закончить его, — заявил Байрактар.

В августе стало известно, что на Украине приступили к строительству фабрики по производству Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что это займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский наградил генерального директора Baykar орденом «За заслуги» I степени. Глава государства поблагодарил Байрактара и народ Турции за поставки БПЛА, а также подарил ему вышиванку с изображением дрона. Он также обсудил с Байрактаром дальнейшее сотрудничество, детали строительства фабрики Baykar на Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов.