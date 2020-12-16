Глава кабмина Словакии назвал министра экономики идиотом

https://static.news.ru/photo/f22f849c-406c-11eb-8f0e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Матович Фото: Ireneusz Plucinski via imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал главу Минэкономики страны Рихарда Сулика за провал закупок антигенных тестов для населения и призвал чиновника покинуть свой пост.

Мне неприятно, что у нас министр экономики — идиот, не способный закупить тесты. Возможно, что я злой премьер, но подобное я не намерен далее терпеть, — сказал глава правительства в эфире радио Expres.

Он заявил, что министр «даже не пытался закупить тесты» и обвинил его в безразличии к жизням сограждан.

По словам Матовича, он ожидает, что министр экономики подаст с отставку до католического Рождества (24-25 декабря).

Ранее NEWS.ru писал, что Россия передала свыше 1,5 млн тест-систем на COVID-19 в 45 стран мира. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они предоставляются на безвозмездной основе.

В Госдуме предлагают обязать россиян сдавать ПЦР-тест перед поездками внутри страны, чтобы снизить риск «завоза» инфекции из одного региона в другой. Эксперты считают, что пассажиры, как и при выезде за границу, могли бы сдавать экспресс-анализ на вокзале или в аэропорту перед посадкой на рейс.