Глава кабмина Финляндии вышла замуж за футболиста

https://static.news.ru/photo/c9b4327a-d4d2-11ea-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Маркус Райкконен и Санна Марин Фото: MarinSanna/facebook.com

Председатель правительства Финляндии Санна Марин вышла замуж за футболиста Маркуса Райкконена, с которым встречается 16 лет.

У пары растёт дочь, которой исполнилось два с половиной года. Свадьба прошла в резиденции главы правительства. На торжество, которое состоялось 1 августа, были приглашены родные и друзья молодожёнов.

Санна Марин занимает пост премьер-министра с декабря 2019 года. Она стала третьей женщиной на этом посту, а также самым молодым премьером не только в Финляндии, но и в мире. Из 19 министров в её кабинете 12 — женщины. Также женщинами являются четыре из пяти глав крупнейших партий в стране.

Ранее глава МВД Эстонии Март Хельме высказался насчёт назначения Санны Марин на должность премьер-министра Финляндии. В своём комментарии он назвал её «продавщицей». Министр вспомнил слова Владимира Ленина о том, что «любая кухарка может стать министром». Март Хельме сообщил в эфире радиостанции TRE Raadio, что «продавщица поднялась до премьер-министра». Он высказал возмущение тем, что «уличные активисты и необразованные люди» становятся членами правительства Финляндии, писал NEWS.ru.