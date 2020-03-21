https://static.news.ru/photo/19eb2eb4-6c60-11ea-87a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отправился на военный аэродром недалеко от Рима, чтобы встречать российские ИЛ-76 со специалистами из РФ на борту, которые будут помогать итальянцам бороться с пандемией коронавируса.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

Выезжаю в Пратика-ди-Маре, чтобы лично наблюдать в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и департаментом гражданской защиты прибытие 9 самолётов, которые доставят медицинское оборудование из России, — написал итальянский министр.

Nel pomeriggio sarÃ² a Pratica di Mare per seguire da vicino, in stretto coordinamento con @MinisteroDifesa , @DPCgov e il commissario Arcuri, gli arrivi dei 9 voli provenienti dalla Russia che porteranno in Italia nuovi carichi di strumentazioni sanitarie. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 22, 2020

Сейчас на помощь итальянцам летит уже шестой ИЛ-7 Минобороны России, который поднялся в небо с подмосковного аэродрома Чкаловский.

Итальянские власти обратились за помощью к российской стороне 21 марта. В субботу Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19. Помимо оборудования и врачей, Москва отправит итальянцам средства защиты и мобильные комплексы на базе КамАЗа для дезинфекции транспорта.

Многие из российских вирусологов и эпидемиологов, отправившихся в Италию, участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин.

К воскресенью число заразившихся COVID-19 по всей Италии достигло 53 500. Жертвами пандемии стали 4800 человек, а более чем 6000 удалось победить коронавирус.

Как писал NEWS.ru, на технике, которую отправляет в Италию Минобороны, сделаны надписи «Из России с любовью» на русском, английском и итальянском языках.