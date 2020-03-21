Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отправился на военный аэродром недалеко от Рима, чтобы встречать российские ИЛ-76 со специалистами из РФ на борту, которые будут помогать итальянцам бороться с пандемией коронавируса.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter.
Выезжаю в Пратика-ди-Маре, чтобы лично наблюдать в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и департаментом гражданской защиты прибытие 9 самолётов, которые доставят медицинское оборудование из России, — написал итальянский министр.
Nel pomeriggio sarÃ² a Pratica di Mare per seguire da vicino, in stretto coordinamento con @MinisteroDifesa, @DPCgov e il commissario Arcuri, gli arrivi dei 9 voli provenienti dalla Russia che porteranno in Italia nuovi carichi di strumentazioni sanitarie.
Сейчас на помощь итальянцам летит уже шестой ИЛ-7 Минобороны России, который поднялся в небо с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Итальянские власти обратились за помощью к российской стороне 21 марта. В субботу Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19. Помимо оборудования и врачей, Москва отправит итальянцам средства защиты и мобильные комплексы на базе КамАЗа для дезинфекции транспорта.
Многие из российских вирусологов и эпидемиологов, отправившихся в Италию, участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин.
К воскресенью число заразившихся COVID-19 по всей Италии достигло 53 500. Жертвами пандемии стали 4800 человек, а более чем 6000 удалось победить коронавирус.
Как писал NEWS.ru, на технике, которую отправляет в Италию Минобороны, сделаны надписи «Из России с любовью» на русском, английском и итальянском языках.