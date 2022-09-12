Сальдо впервые после госпитализации обратился к жителям Херсонской области Глава Херсонской области Сальдо объяснил месячное отсутствие наблюдением у «очень серьезных врачей»

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Владимир Сальдо

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после вынужденного перерыва обратился к жителям в Telegram на фоне слухов о своей смерти. Он отметил, что все это время находился на попечении «очень серьезных врачей», однако был в курсе актуальных проблем региона.

Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья! Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении очень серьезных врачей, чтобы поправить свое здоровье, — сказал он.

12 сентября замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что сообщения о смерти Сальдо являются фейком.

О подозрении на отравление Сальдо стало известно 5 августа. Сообщалось, что его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя.

Также стало известно, что лечением Сальдо занимаются наиболее компетентные специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Работа медиков и общее хорошее физическое состояние чиновника обуславливают положительную динамику, подчеркнули в пресс-службе ВГА Херсонской области.