Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в интервью «Украина.ру» заявил, что жители региона постепенно осваиваются в новой реальности и понимают, что Россия уже не уйдет. По его словам, власти делают все, чтобы люди могли спокойно развиваться и планировать будущее, однако Киев пытается помешать этому процессу.
Херсонщина продолжает жить. И действия органов власти, действия военных <...> ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, — сказал Сальдо.
Он отметил, что для таких коренных исторических изменений необходимо время, чтобы люди могли осознать, что живут «в новой стране, в новой реальности». Глава администрации подчеркнул, что Киев пытается помешать процессу привыкания с помощью дезинформации, активно распространяемой в соцсетях и СМИ.
Люди считают, что Россия здесь уже навсегда, и тут же Украина пытается вдалбливать в их умы, что все не так, и это ВСУ одержали какую-то, хоть маленькую, но победу, — резюмировал он.
28 мая Херсонские власти закрыли границы с украинским регионами, находящимися под контролем Киева. Они объяснили это желанием обеспечить безопасность жителей.