Дарья Харитонова

Херсонский глава заявил, что Россия из региона уже не уйдет Глава Херсонской администрации Сальдо заявил, что власть России в регионе навсегда

2 июня 2022 в 16:15

Фото: AP/TASS

Украина. Херсон. Жители города и российские военнослужащие на одной из улиц города