Глава Херсонской области Сальдо: регион станет субъектом России

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Херсонская область станет субъектом Российской Федерации, заявил руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. На совещании с представителями муниципалитетов он сообщил, что уже утверждён расходный бюджет области в рублях, говорится в Telegram-канале администрации.

Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооружённым силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации, — сказал Сальдо.

Глава ВГА поставил перед собравшимися задачу сформировать исполнительные органы власти. Он подчеркнул, что эта работа должна быть сделана, несмотря на то, что «первым всегда тяжело». Сальдо добавил, что оплата труда сотрудников исполнительных органов, а также выплаты по социальным направлениям будут производиться из утверждённого в рублях расходного бюджета области.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион взял курс на интеграцию в Россию и сворачивать с него не намерен. По его словам, возвращение области под контроль Украины исключено.

Депутат Госдумы Александр Бородай, в свою очередь, отметил, что вхождение Херсонской области в состав России является вопросом времени. Он уточнил, что многое зависит от хода спецоперации.