Глава харьковской ВГА: жители не эвакуировались из-за отсутствия связи Глава харьковской ВГА Ганчев: многие жители не эвакуировались из-за отсутствия связи

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей. Архивное фото

Многие жители подконтрольной России части Харьковской области не имели возможности эвакуироваться из-за отсутствия связи, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, ситуация в регионе остается крайне сложной.

Физически они не успели выехать, отсутствовала коммуникация, связь, поэтому достаточно большое количество людей осталось, — сказал Ганчев.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона призвал жителей эвакуироваться в Россию из-за небезопасной обстановки. Он отметил, что погранслужба России оповещена о беженцах с территории Харьковской области. До этого была объявлена эвакуация из Купянска, а также Изюмского и Купянского районов. При этом стало известно, что беженки с детьми из Харьковской области смогут расположиться в здравницах Краснодарского края, ответственность за организацию эвакуации людей из опасных районов возьмет на себя областная ВГА.