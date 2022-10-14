Глава Харьковской области сообщил об ударе по инфраструктурному объекту Глава Харьковской области Синегубов сообщил об ударе по инфраструктурному объекту

Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района. По его данным, также пострадал один человек. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

В Чугуевском районе четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, один человек получил ранения, — сказано в сообщении.

Ранее глава Харьковской областной администрации сообщил, что в Харькове слышны взрывы. Он обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях. Руководитель региона отметил, что по городу наносятся ракетные удары.

Также сообщается, что в нескольких районах города пропало электричество. Администрация области ранее сообщила, что работы по восстановлению электроснабжения для жителей региона займут до двух недель.

До этого украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей проследовать в укрытия.