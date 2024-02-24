Глава ГУР Украины назвал начальника Генштаба России Герасимова незаменимым

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Валерий Герасимов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова незаменимым. В интервью The Telegraph Буданов отметил, что Герасимов «один из немногих, кто может заставить других генералов работать».

Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих, кто может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость, — сказал глава ГУР.

До этого бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признался, что вырос на российской военной доктрине и учился военной науке у главы российского Генштаба Валерия Герасимова. По словам украинского военачальника, он хранит собрание сочинений российского коллеги у себя в кабинете. При этом Залужный отмечал, что сам стремился уйти в руководстве ВСУ от российских и советских стандартов, внедряя элементы управления, принятые в войсках Североатлантического альянса.

Ранее Залужный заявил, что командующий российской группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин напоминает ему военачальника времен Петра I. По словам Залужного, одного взгляда на российского генерала достаточно, чтобы сделать вывод о характере военного.