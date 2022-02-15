Глава Госсовета Италии назвал пути урегулирования украинского кризиса

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил РИА Новости, что кризис вокруг Украины можно разрешить только путём диалога, в который пока вовлечены лишь отдельные страны вроде Франции и Италии, США также предпочитают переговоры принудительным действиям. Позиция же НАТО по данному вопросу проявится уже после смены главы Альянса, хотя недавнее заседание Совета Россия — НАТО является «очень важным сигналом», свидетельствующим о необходимости диалога.

Очевидно, что какие-то угрозы на переговорах и в несколько осложнившихся отношениях могут и быть. Главное, чтобы эти угрозы не становились реальностью, — заявил Фраттини.

Ранее итальянский политолог Тиберио Грациани предложил украинскому правительству для выхода из текущего кризиса с Россией рассмотреть вопрос об избрании страной нейтралитета. Кроме того, следовало бы наладить дипломатические контакты между этими странами и отказаться от риторики обвинений Москвы в якобы готовящемся нападении. Поддержка подобной инициативы европейскими странами дала бы возможность США, НАТО и самой России выйти из тупика и перезапустила бы переговорный процесс по Минским соглашениям.

Отказ же Киева от членства в НАТО, по словам Грациани, в нынешней ситуации выглядит крайне нереалистичным сценарием, так как это потребует внесения правок в конституцию страны. Кроме того, в «шатком украинском политическом равновесии» серьёзный вес приобрели сторонники прозападных и националистических взглядов, которые обязательно выступят против такой идеи.