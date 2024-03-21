Глава Генштаба Франции сделал заявление о помощи Запада Украине Глава Генштаба Франции: помощь Запада Украине может пойти дальше поставок оружия

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Западная помощь Украине может пойти дальше поставок оружия, приводит агентство AFP заявление начальника генштаба Франции Тьерри Буркхарда. По его словами, киевские власти не просили отправить к ним иностранных военных, но НАТО должна готовиться к любому развитию событий.

Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений, — говорится в публикации.

Ранее Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь напомнила, что всего месяц назад глава французского МИД Стефан Сежурне отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл пропагандой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки вооружений или появление на Украине иностранных войск не изменят ситуацию на поле боя. К тому же, по его словам, некоторые войска уже не захотят уходить с территорий Киева, а военные других стран уже давно, еще до госпереворота, присутствуют на Украине в качестве советников или наемников.