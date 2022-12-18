Глава генштаба Британии выступил за более прочные связи с Россией Глава Генштаба Британии Радакин заявил о желании добиться более прочных связей с Россией

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тони Радакин

Глава генштаба Великобритании Тони Радакин заявил, что хотел бы более прочных связей с Россией ради максимальной пользы. Адмирал в течение года поддерживал контакт с российским коллегой Валерием Герасимовым, чему не мешали ухудшившиеся отношения между Лондоном и Москвой, сообщает Telegraph.

Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали. Он [Герасимов] очень хорошо придерживался этого. Хотелось бы, чтобы это были более регулярные связи. Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры, — подчеркнул адмирал.

По его словам, связи еще поддерживаются, и он хотел бы «извлечь из них максимальную пользу». Сами каналы связи должны быть открытыми, считает Радакин.

Ранее обозреватель «Коммерсанта» Алексей Забродин заявил, что западные страны ждут российско-украинских переговоров, однако не торопят их начало. Он напомнил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшие во время поездки в США, «не оставили равнодушными представителей других западных стран» и наглядно продемонстрировали два подхода к российско-украинскому конфликту.