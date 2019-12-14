https://static.news.ru/photo/9ac0dbe4-1f33-11ea-996b-fa163e074e61_660.jpg Роман Труба Фото: dbr.gov.ua

Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба зая вил, что доказать вину экс-лидера страны Петра Порошенко по делу о назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко просто.

Уже проведены все допросы. Сейчас мы на стадии, когда следователи готовят второй проект подозрения экс-президенту. Я надеюсь, что задержки не будет, и проект подозрения попадёт в генпрокуратуру, — цитирует Трубу Страна.ua.

Труба отметил, что дело должно иметь правовой характер, а не политический.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле Пётр Порошенко (будучи президентом) сообщил, что подписал указ об увольнении замглавы Службы внешней разведки страны Сергея Семочко. Его подозревали в вымогательстве и получении денежных средств за поставку в Незалежную препаратов для гемодиализа, произведённых в США.