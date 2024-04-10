Глава Гагаузии захотела стать президентом Молдавии Глава Гагаузии допустила, что будет баллотироваться в президенты Молдавии

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Евгения Гуцул

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул не исключила, что будет участвовать в выборах президента Молдавии, об этом она сказала в эфире «Соловьев.Live». При этом Гуцул отметила, что сделает это в соответствии с местными законами — после того, как ей исполнится 40 лет.

Я сейчас по возрасту не подхожу в качестве кандидата в президенты, но в будущем не исключаю, — ответила она на соответствующий вопрос.

Гуцул 9 апреля прибыла в Москву с рабочим визитом. Ее поездка проходит на фоне недавних заявлений о том, что автономия может объявить о своей независимости, если Кишинев примет решение о присоединении республики к Румынии.

До этого глава автономии подчеркивала, что Гагаузия обратится за помощью ко всем, в том числе к России, в случае ввода войск Молдавией в ответ на объявление независимости автономии. Она отметила, что рассчитывает на здравый смысл властей.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Гагаузия не входит в сферу интересов российских миротворцев, однако ситуация может измениться, если в регионе начнется конфликт. По его словам, гагаузы могли бы организовать вооруженное сопротивление в ответ на действия Молдавии, но есть и другие варианты.