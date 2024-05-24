Глава ФСБ рассказал, кто втягивает Молдавию в военное противостояние с РФ Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с Россией

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Александр Бортников

НАТО пытается втянуть в военное противостояние с Россией и Белоруссией Молдавию, предупредил директор ФСБ Александр Бортников. Так на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ он оценил угрозы для Содружества, сообщает ТАСС.

Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом, — заявил Бортников.

По его словам, НАТО «буквально втаскивает» Молдавию в вооруженное противостояние с Россией и Белоруссией.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдавия в Брюсселе заявил, что Евросоюз и Кишинев подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Документ вместе с Боррелем подписал молдавский премьер-министр Дорин Речан. По его словам, в рамках соглашения стороны будут бороться с дезинформацией, укреплять кибербезопасность, вооруженные силы и заниматься охраной государственной границы.