Глава Евросовета заявил, что не планирует встреч с Лавровым на полях G20

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии. Так он ответил на соответствующий вопрос на пресс-конференции, трансляцию которой опубликовал в своем Twitter.

Встреча не планируется, — сказал Мишель.

Так же он написал, что в этом году саммит «большой двадцатки» проходит «в новом мире», и Евросоюз со странами G20 могут повлиять на его метаморфозы «в ключевых моментах».

От преодоления последствий конфликта на Украине до климата и здравоохранения, — подытожил глава ЕС.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Газета Telegraph накануне сообщала о планах Запада приложить усилия для изоляции России на саммите «большой двадцатки».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметилважность дискуссий с лидерами других стран, комментируя вопрос об «изоляции» России на саммите G20. Он отметил, что в данный момент мир столкнулся с «серьезной ситуацией», которая является следствием конфликта на Украине.