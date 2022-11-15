Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии. Так он ответил на соответствующий вопрос на пресс-конференции, трансляцию которой опубликовал в своем Twitter.
Встреча не планируется, — сказал Мишель.
Так же он написал, что в этом году саммит «большой двадцатки» проходит «в новом мире», и Евросоюз со странами G20 могут повлиять на его метаморфозы «в ключевых моментах».
От преодоления последствий конфликта на Украине до климата и здравоохранения, — подытожил глава ЕС.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Газета Telegraph накануне сообщала о планах Запада приложить усилия для изоляции России на саммите «большой двадцатки».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметилважность дискуссий с лидерами других стран, комментируя вопрос об «изоляции» России на саммите G20. Он отметил, что в данный момент мир столкнулся с «серьезной ситуацией», которая является следствием конфликта на Украине.