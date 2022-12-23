Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью телеканалу RTVi выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совете Безопасности ООН. При этом он признал, что на данный момент это невозможно, так как приведет в тупик концепт безопасности ООН. Он также обвинил Россию в нарушении международного права.

С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности, — заявил Мишель.

Он добавил, что еще до начала специальной военной операции «концепт безопасности ООН уже сильно барахлил» при разрешении международных проблем.

Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка, — сказал Мишель.

Ранее постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества. По его словам, большинство государств рассматривает Россию как важный фактор равновесия.

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО также направило секретариату организации ноту из-за невыполнения Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО. Отмечается, что дипломаты из России не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже.