Глава Евросовета встревожился обострением между Баку и Ереваном Глава Евросовета Мишель: сообщения о конфликте между Арменией и Азербайджаном вызывают тревогу

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Шарль Мишель

Новости о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу, написал в своем Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что в регионе необходимо полное и устойчивое прекращение огня. По его мнению, нет альтернатив для мира, стабильности и дипломатии.

Нет альтернативы для мира и стабильности, и нет альтернативы дипломатии для их обеспечения, — написал он.

Он добавил, что находится на связи как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также Мишель сообщил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил специального представителя ЕС Тойво Клаара поехать в Баку и Ереван, чтобы «провести работу над предотвращением дальнейшей эскалации».

Ранее Боррель назвал сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе «опасной эскалацией», а также рекомендовал вернуться за стол переговоров представителей обеих стран. По его словам, ЕС продолжает поддерживать связь как с одним, так и с другим государством.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате обострения конфликта есть потери среди личного состава.