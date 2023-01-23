Глава Евросовета указал на решающий момент конфликта на Украине Глава Евросовета: в конфликте на Украине наступил решающий момент

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Шарль Мишель

Решающий момент в конфликте на Украине уже наступил, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, будущее Евросоюза зависит от событий ближайших двух-трех недель, передает газета Mundo. Мишель подчеркнул, что европейцы должны оказать Киеву необходимую поддержку.

То, что произойдет в 2023 году, а многое из этого зависит от следующих нескольких недель, определит наше будущее, — считает политик.

Глава Евросовета заметил, что в ЕС будут в кратчайшие сроки принять ряд важных решений. По его мнение, Европа не имеет права подвести Украину.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде сказал, что Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжать вооружать Украину. Он напомнил о победе страны над Наполеоном и Гитлером.

По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником. При этом он заявил, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.