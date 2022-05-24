Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об «ощутимом прогрессе» по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом Мишель написал в своем Twitter-аккаунте, поприветствовав известия о проведённых сегодня переговорах между вице-премьерами стран. Трехсторонняя встреча по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы прошла в Брюсселе 22 мая.
Ощутимый прогресс после трехсторонней встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, — написал Мишель.
Сегодня Министерство иностранных дел Армении сообщило, что председатели пограничной комиссии Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели первую встречу на границе. Она прошла в рамках работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности между двумя странами.
Ранее армянский премьер Пашинян утвердил указ о создании специальной комиссии по делимитации границ с Азербайджаном. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна. В свою очередь президент Азербайджана Алиев также создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией. Председателем назначен заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев. В состав комиссии также вошли 22 представителя власти Азербайджана.