Захар Чайченко

Глава Евросовета рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном Глава Евросовета рассказал об ощутимом прогрессе по итогу встречи с Алиевым и Пашиняном

24 мая 2022 в 20:57

В Брюсселе состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза и премьер-министром Армении / Фото president.az