Глава Евросовета признал, что ЕС вынужден вступить в гонку вооружений Глава Евросовета Мишель: странам ЕС придется вступить в гонку вооружений из-за Украины

Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель

Страны Евросоюза вынуждены вступить в гонку вооружений из-за боевых действий на Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире французской радиостанции France Inter. При этом он выразил надежду, что приобретение нового арсенала в ЕС будет проходить более централизованно.

Боюсь, что у нас нет выбора. Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире, — сказал Мишель.

Он отметил, что государства ЕС продолжают работать над механизмом по совместным закупкам в оборонной сфере и созданию общего рынка боеприпасов. Также, по его словам, Евросоюзу предстоит восстановить запасы вооружений из-за поставок большого их количества Киеву. Мишель добавил, что Европа слишком долго полагалась на США в обеспечении своей безопасности.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна наращивать военную мощь на случай противостояния с НАТО. При этом, по его словам, эскалация противостояния — это глупость и военные это понимают, но поведение политиков предсказать трудно. Депутат считает, что текущую ситуацию можно назвать гонкой вооружений.