Глава Евросовета пожаловался на сложности с принятием санкций против России

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Шарль Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что с каждым разом санкции против России становится сложнее принимать, передает РИА Новости. По его словам, чем дальше, тем больше возникает споров вокруг новых ограничений.

Каждая дискуссия по санкциям против России намного сложнее, чем предыдущая, — заявил Шарль Мишель.

Он добавил, что ЕС, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды санкций в отношении России.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.

Ранее глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал сообщил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа. Он подчеркнул, что цены на рынке, вероятно, будут сильно колебаться. Опедал также отметил, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива.

В конце декабря прошлого года Лавров заявил, что США и другие страны — члены НАТО рассчитывают на победу в результате столкновения с Россией на поле боя, им это нужно для последующего ослабления или даже уничтожения страны.