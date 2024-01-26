Глава Евросовета объяснил решение отказаться от выборов в Европарламент Глава Евросовета отказался участвовать в выборах в Европарламент из-за критики

Фото: president.gov.ua

Глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что отказался от идеи участвовать в выборах в Европарламент, решив остаться на своей должности до завершения текущего мандата. Он объяснил это волной критики, направленной в его сторону.

По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в полной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах, — написал Мишель.

Глава Евросовета отметил, что заранее объявил о своих планах, чтобы предоставить возможность Евросовету подготовиться к его уходу. Однако он признал, что недооценил степень негативной реакции на свои планы, подчеркнув: это не касается реакции глав государств и правительств стран — членов Евросоюза. Мишель также пояснил, что после завершения мандата он планирует более тщательно подумать над своим будущим.

Ранее сообщалось, что пост главы Евросовета может занять бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Со ссылкой на источники среди европейских чиновников и дипломатов газета Financial Times отмечала, что у 76-летнего претендента есть все шансы стать преемником нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля.