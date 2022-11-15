Глава Евросовета: ЕС не намерен зависеть ни от КНР, ни от России Глава Евросовета: ЕС не будет зависеть от технологий КНР, как и от энергоресурсов России

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не хочет зависеть от Китая в той же степени, что и от энергетических ресурсов России. ЕС необходимо «сбалансировать отношения с Китаем», подчеркнул он в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Мы не хотим допускать те же ошибки, которые, возможно, допустили с Россией в вопросе ископаемого топлива. Что касается Китая, мы не хотим зависеть от него в инновационных технологиях, которые нам нужны сегодня и в большем количестве в будущем, — сказал Мишель.

Ранее китайская газета Global Times заявила, что страны Запада во главе с США намерены перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20, чтобы «поссориться» с участниками мероприятия, а не решить мировые проблемы. По мнению авторов материала, мировое сообщество должно осудить такое развитие событий.

Также в материале отмечается, что слет G20 столкнулся с новым вызовом — глобальным расколом, вызванным отношением ряда государств к ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая. Издание отмечает, что подобная ситуация еще раз подчеркивает решающее значение саммита как площадки, позволяющей преодолеть мировые кризисы.