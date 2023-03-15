Глава Европейского ЦБ похвалила Набиуллину в разговоре с фейковым Зеленским Глава ЦБ Европы Лагард в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом оценила работу Набиуллиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина провела хорошую работу для спасения рубля на фоне массового введения санкций, заявила председатель Европейского ЦБ Кристин Лагард в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В новом выпуске «Шоу ВиЛ» они представились европейской чиновнице президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я думаю, что Эльвира, которую я хорошо знаю — очень хорошая глава Центрального банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. И это было в то время правильной мерой для предотвращения высокой инфляции. И для того, чтобы люди, вложившие деньги в Россию — в основном русские — оставили деньги в России, — заявила Лагард.

По ее словам, Набиуллина «проделала великолепную работу». При этом глава европейского ЦБ призналась, что инфляция в Европе тоже ведет себя не так, как предсказывалось, но в худшую сторону.

Инфляция, которую мы прогнозировали временной, продолжается гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось, — говорит Лагард.

Ранее на YouTube заблокировали последний резервный канал Вована и Лексуса. Алексей Столяров пояснял, что их блокировали трижды: один раз из-за пранка с министром обороны Великобритании, второй раз — из-за Джорджа Буша, третий раз — из-за разговора с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом.