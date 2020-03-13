Евросоюз должен проявить решительность, чтобы противостоять коронавирусу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом она отметила, что остановить распространение заболевания в ЕС невозможно, однако его можно замедлить.
Государствам-членам следует принять все необходимые меры для поддержки наиболее пострадавших секторов, — подчеркнула она.
По её словам, Евросоюзу необходимо скоординировать усилия в борьбе,
Ранее NEWS.ru писал, что страны «большой двадцатки» выразили готовность реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле. Кроме того, G20 поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по финансированию развивающихся стран и предлагают государствам укреплять механизмы предоставления средств.
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