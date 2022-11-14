Глава Еврокомиссии захотела поговорить с Путиным лицом к лицу Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о желании пообщаться с Путиным лицом к лицу на G20

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу». Европейский чиновник в интервью Bloomberg TV также сообщила, что подписание коммюнике на саммите «безусловно должно быть целью».

Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу, — сказала она.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. Он пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.

Ранее стало известно, что президент Путин не станет участвовать в саммите G20, даже в формате видеосвязи. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что это связано с рабочим графиком главы государства. Вместо Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского дипведомства 13 ноября прибыл с делегацией на Бали. Его встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.