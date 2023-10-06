Глава Еврокомиссии рассказала об условиях приема новых стран в ЕС Фон дер Ляйен: при приеме новых стран в ЕС поблажек не будет

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global look Press

Урсула фон дер Ляйен

Новые страны будут приниматься в состав Евросоюза только на основании их заслуг, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит ТАСС. Никаких поблажек кандидатам делаться не будет.

Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг [кандидатов], никаких поблажек не будет, — цитирует агентство главу ЕК.

Фон дер Ляейн добавила, что Еврокомиссия в начале ноября представит подробный доклад о степени готовности стран-кандидатов к вступлению в ЕС, а его рассмотрение состоится на саммите в декабре.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Блок. В ЕС хотят объявить об этом к декабрю.

Политолог Андрей Кортунов предположил, что Украина может стать членом сообщества через пять-семь лет. По его словам, Киев в ЕС сейчас никто принимать не будет, поскольку страна находится в состоянии вооруженного конфликта, и с экономикой дела не лучше.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, предположил, что этого не произойдет никогда. По его мнению, европейским политикам не нужно обсуждать вопрос о том, вступит ли Украина в ЕС в 2030 году, поскольку она не дотянет до этого срока.