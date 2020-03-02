Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 3 марта отправится к греко-турецкой границе. Причиной стало обострение мигрантского вопроса, произошедшее из-за решения Анкары позволить беженцам попытки нелегального проникновения на территорию Европейского союза.
Помимо неё границу намерены посетить председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники греческих сил безопасности пресекли попытку собравшихся у границы мигрантов попасть в Евросоюз из Турции. В результате погиб беженец из Алеппо.
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