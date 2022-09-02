Глава Еврокомиссии призвала ввести ценовой потолок на российский газ Фон дер Ляйен призвала ввести ценовой потолок на российский газ

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ввода ценового потолка на российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, сообщает Reuters TV. Отмечается, что ЕК в скором времени планирует выступить с подобной инициативой.

Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу, — сказала фон дер Ляйен.

Сообщалось, что страны «Большой семерки» могут ввести ограничение цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года. Предполагается, что тогда должны вступить в силу санкции ЕС против морского импорта черного золота из РФ.

В прошлом месяце министры финансов США и Германии Джанет Йеллен и Кристиан Линднер обсудили установление ограничений цен на российскую нефть, а также помощь Украине.

Ранее посольство России в США призвало американские власти отказаться от «вредных» идей по введению ценового потолка на российскую нефть, которые сейчас активно продвигаются Вашингтоном. Отмечается, что ограничивающие меры США имеют негативные последствия не только для мирового энергетического рынка, но и для простых жителей.