Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального «типичным поведением РФ»

https://static.news.ru/photo/93164c52-f814-11ea-8e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Monasse/Global Look Press

Инцидент с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального является типичным примером поведения РФ на международной арене. Существует тенденция нападения и вмешательства в дела других государств. И эту тенденцию никакой газопровод не изменит, заявила в рамках выступления в Европарламенте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она обратилась к тем, кто, по её словам, выступает за более тесное сотрудничество с российской стороной. Урсула фон дер Ляйен отметила, что отравление Навального с помощью химического оружия (предположительно, группы «Новичок») — это не разовый случай.

В этом контекста глава Еврокомиссии вспомнила случай с Сергеем Скрипалём. Бывший сотрудник ГРУ был отравлен в Солсбери. Также госпожа фон дер Ляйен упомянула о «российском поведении» в отношении Грузии и Украины. Именно эти «тенденции», подчеркнула она, не сможет изменить никакой газопровод.

Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия собирается предложить ввести санкционный режим, который будет похож на американский «акт Магнитского».

Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа, — цитирует глава Еврокомиссии ТАСС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь Навального.

Оппозиционер потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Навальный вышел из комы 7 сентября.

Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз считает, что инцидент с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным стоит расценивать как покушение на убийство. Об этом 15 сентября сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте.