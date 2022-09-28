Глава Еврокомиссии назвала цель новых санкций против России Фон дер Ляйен: одной из целей новых санкций является ослабление оборонного комплекса России

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Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен

Одной из основных целей новых санкций против России является ослабление ее оборонного комплекса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, государства Европы полны решимости «заставить Кремль заплатить» за эскалацию конфликта на Украине, передает Chron.

Мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту дальнейшую эскалацию. <...> Мы планируем продлить собственный запрет блока на экспорт, чтобы лишить кремлевский военный комплекс ключевых технологий, включая электронные компоненты и конкретные химические вещества, — заявила глава фон дер Ляйен.

28 сентября Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает установление потолка цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК предлагает запретить импорт продуктов из России, лишив ее таким образом доходов на сумму в €7 млрд. Также могут быть введены санкции в отношении лиц, которые будут обходить уже действующие в отношении РФ ограничения.

Наряду с этим в ЕК считают необходимым ввести запрет для граждан ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний и расширить перечень запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ.

Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о намерении Евросоюза ввести против России санкции из-за референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию голосований, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.