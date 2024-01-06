Глава Еврокомиссии назвала 2024 год ключевым для демократии

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Наступивший 2024 год станет ключевым для демократии, такое мнение высказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в бундестаге. Она также призвала ЕС усилить обороноспособность сообщества, передает ТАСС.

У нас [ожидаются] выборы в Европе (в Европарламент), у нас выборы [президента] в Соединенных Штатах Америки. И мы сделаем все, чтобы открытые, свободные демократии одержали верх, — отметила фон дер Ляйен.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. А президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября.

Ранее опрос показал: больше половины жителей Германии полагают, что правительство канцлера Олафа Шольца распадется в течение текущего года. Участникам исследования задали вопрос, насколько вероятным они считают, что правящая коалиция останется у власти к 31 декабря 2024 года. 53% респондентов сочли этот вариант маловероятным, еще 43% придерживаются противоположной точки зрения. Остальные опрошенные воздержались от ответа.

До этого немецкое издание Bild писало, что Шольц в 2024 году может уйти в отставку, а его место на посту канцлера займет министр обороны Борис Писториус — самый популярный в стране политик, согласно данным опросов. Журналисты предположили, что причиной отставки канцлера может быть и скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком.