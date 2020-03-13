https://static.news.ru/photo/11f28418-6531-11ea-9c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Коронавирус стал сильнейшим шоком для европейской экономики, но долговременного ущерба из-за его распространения быть не должно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, остановить вспышку инфекции невозможно, можно лишь снизить скорость распространения COVID-19, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что страны «большой двадцатки» выразили готовность реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле. Кроме того, G20 поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по финансированию развивающихся стран и предлагают государствам укреплять механизмы предоставления средств.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч. В России официально зарегистрировано 33 случая заражения.