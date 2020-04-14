Глава Еврокомиссии ещё раз извинилась перед Италией

https://static.news.ru/photo/12c2e0e8-7fdc-11ea-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Италии, так как Евросоюз не помог стране в начале вспышки коронавируса.

Выступая на пленарной сессии, посвящённой пандемии COVID-19, политик заявила, что к такой ситуации никто не был готов. Она подчеркнула, что извинения засчитываются, если после них следует изменение в поведении, и отметила, что сейчас Европа стала мировым сердцем солидарности.

Правда заключается в том, что прошло совсем немного времени, прежде чем все поняли, что мы должны защищать друг друга, чтобы защитить себя, — сказала глава Еврокомиссии.

На слова фон дер Ляйен отреагировал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. В посте в Facebook он написал, что власти, защищая республику, отстаивают и целостность ЕС.

В начале апреля Урсула фон дер Ляйен уже приносила извинения за несвоевременную реакцию Евросоюза на ситуацию с пандемией на Апеннинском полуострове.

Председатель ЕК рассказала, что «сильным» ответом на коронавирусный кризис должен стать новый долгосрочный бюджет Европейского союза, писал NEWS.ru.