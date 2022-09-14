Глава Еврокомиссии анонсировала визит в Киев Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев для переговоров с Зеленским

Фото: IMAGO/ELYXANDRO CEGARRA/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии ЕС, сообщила, что направляется в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она уточнила, что обсудит с украинским лидером потенциал единого европейского рынка для страны.

Сегодня я еду в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским и показать ему, что собой представляют единый рынок ЕС, его потенциал для Украины и ее будущего, — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС намерен значительно увеличить импорт электроэнергии с Украины и предоставит ей неограниченный доступ на свой цифровой рынок, что позволит обеим сторонам извлечь выгоду. По словам фон дер Ляйен, «единый европейский рынок — одна из крупнейших составляющих успеха в Европе, и теперь пора сделать ее историей успеха и для Украины».

Также в ходе своего выступления глава Еврокомиссии отметила, что санкции Евросоюза против России останутся в силе, «пока ее экономика не будет разорвана». Она указала, что «экономику России на путь к забвению наставил Кремль».

Последний раз глава ЕК посещала Украину в июне. В рамках визита она обсудила с Зеленским заявку на вступление страны в Евросоюз.