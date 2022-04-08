Глава евродипломатии впервые пожелал военного решения конфликта

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. В Twitter он написал, что поражён упорством и гостеприимностью президента Украины, и сообщил о намерении положить конец всему происходящему «на поле боя». Отмечается, что это первый подобный прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни касаемо ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.

Я возвращаюсь [с Украины] c чётким списком дел: добиться победы в военном конфликте на поле боя, — сообщил Боррель.

Помимо этого, он анонсировал новый пакет военной помощи Киеву стоимостью €500 млн евро, причём выбор оружия будет адаптирован под украинские нужды.

Представитель ЕС также в очередной раз обвинил президента России Владимира Путина в военном преступлении в Буче и пообещал на следующий день встретиться с прокурором Международного уголовного суда для обсуждения ситуации.

В заключение он подчеркнул, что Европа будет и дальше усиливать давление на Россию, и сообщил о готовящихся санкциях против энергосектора.

Европа будет и дальше поддерживать Украину в каждом её шаге, — резюмировал Боррель, добавив традиционный украинский лозунг.

Глава дипломатии Евросоюза и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли на Украину накануне. Они посетили город Бучу под Киевом, где перед ними выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными, и провели переговоры с Владимиром Зеленским.