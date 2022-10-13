Глава евродипломатии разнес подчиненных из-за событий на Украине Глава дипломатии ЕС Боррель подверг подчиненных критике за медлительность

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг резкой критике евродипломатов, которые не смогли предвидеть начало российской спецоперации на Украине. По мнению Борреля, дипломаты проявили медлительность и неэффективность. Его слова приводит газета Guardian.

Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомленным человеком в мире, — заявил Боррель.

Он призвал коллег в будущем активнее реагировать на развитие конфликта.

Ранее Боррель осудил обстрелы территории Украины. В своем Twitter он признался, что был шокирован от известий об ударах по городам, и пообещал, что новая военная поддержка со стороны Евросоюза уже находится в пути.

Перед этим он заявлял, что Евросоюз планирует в октябре запустить миссию по подготовке украинских военных. При этом он отметил, что ЕС готов к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Боррель добавил, что это станет возможно, если «позволят обстоятельства».