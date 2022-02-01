Глава евродипломатии Боррель: Россия не виновата в росте цен на газ

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) заявил, что Россия не виновата в росте цен на газ в Европе. Также Боррель отметил, что ЕС не против функционирования «Северного потока — 2», однако не считает проект приоритетным, так как запуск газопровода «не поможет усилить свою независимость от поставок газа из России».

Нет-нет-нет. Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ, — сказал европейский чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.

1 февраля в Европе цена газа опустилась ниже отметки $900 за одну тысячу кубометров на фоне значительного роста объёма транзита российского газа через территорию Украины. За день общее снижение стоимости газа составило более 8%.

В прошлом месяце транзит российского газа через Украину составлял порядка 54 млн кубометров в сутки. При этом долгосрочным контрактом забронирован объём примерно в 109,5 млн кубометров.

Ранее в «Газпроме» отмечали, что в Европе уже использовано больше 80% от того объёма газа, который был закачан в хранилища летом 2021 года. Объём топлива в европейских ПХГ побил многолетний минимум. Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях.