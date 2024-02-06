Глава евродипломатии Боррель прибыл в Киев

Фото: president.gov.ua

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Киев с официальным визитом, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. По словам парламентария, ему удалось побеседовать с чиновником Евросоюза. Он назвал его «настоящим другом Украины». Цели визита дипломата, прибывшего из Варшавы, пока не раскрываются.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев, — написал Гончаренко.

Отмечается, что Боррель в последний раз посещал Украину в октябре 2023 года. Тогда он встретился с президентом республики Владимиром Зеленским, а также пообщался с министром обороны страны Рустемом Умеровым и главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель ранее обратился к членам Евросоюза с призывом остановить продажу боеприпасов третьим странам, чтобы обеспечить нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, это самый простой способ увеличения объемов поставок артиллерийских боеприпасов Киеву. При этом глава евродипломатии подчеркнул, что страны Запада отправляют Украине вооружения не бесплатно. Объем партий боеприпасов, купленных украинскими властями, «внушителен», утверждает он.