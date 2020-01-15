https://static.news.ru/photo/602a6ba6-377c-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Канцелярия президента Эстонии Керсти Кальюлайд зарегистрировала поздравление с Новым годом от российского лидера Владимира Путина.

Ранее Кальюлайд также направила Путину поздравление с Новым годом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы эстонского государства.

Издание уточняет, что на сайте Кремля 30 декабря 2019 года были опубликованы новогодние поздравления президента РФ главам целого ряда государств, а также руководителям международных организаций. Поздравлений президенту Эстонии среди них не было.

Ранее NEWS.ru писал, что имена президентов Украины и Грузии — Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили — не попали в новогоднюю поздравительную телеграмму Москвы мировым лидерам. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что текст обращения может пополняться. При необходимости фамилии политиков добавят в текст.