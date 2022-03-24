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Глава ЕК заявила, что Евросоюз не позволит платить за газ из РФ в рублях

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС не позволит обходить санкции, оплачивая газ рублями
06:19, 25 марта 2022
Глава ЕК заявила, что Евросоюз не позволит платить за газ из РФ в рублях Урсула фон дер Ляйен Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press
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Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции, сообщает Reuters.

Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения, — подчеркнула еврочиновник.

Об этом же успел заявить депутат немецкого бундестага Клаус Эрнст, подтвердивший возможность ФРГ расплачиваться за поставки газа в рублях.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились: стороны будут совместно противостоять попыткам Москвы обойти санкции Запада, используя цифровые валюты. Речь идёт об ограничениях, которые введены из-за ситуации на Украине.

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