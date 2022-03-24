Глава ЕК заявила, что Евросоюз не позволит платить за газ из РФ в рублях

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Шарль Мишель переизбран на второй срок на должность председателя Евросовета, сообщает ТАСС. В рамках нового срока он пробудет на посту главы Евросовета до 30 ноября 2024 года включительно. Отмечается, что он также был переизбран на пост председателя саммита Европы на тот же период.

Европейский совет сегодня переизбрал Шарля Мишеля своим председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был...