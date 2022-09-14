ЕК: санкции против РФ не снимут, «пока ее экономика не будет разорвана» Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции с России не снимут, «пока ее экономика не будет разорвана»

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Санкции Евросоюза против России останутся в силе до тех пор, пока ее экономика «не будет разорвана», с таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляция ее выступления идет на сайте Евросоюза.

Европа восторжествует. Санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана, — заявила она.

Ранее стало известно, что США и их западные союзники в течение полугода ввели в 67 раз больше санкций против России и ее граждан, чем за тот же период 2021 года. С конца февраля по середину августа текущего года Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие страны Запада 8353 раза включили российских юрлиц и физлиц в подсанкционные списки.

8 сентября Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли, и поддержку коммунальных компаний.