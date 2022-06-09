Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости. По её мнению, он должен быть аналогичен Плану Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны.
Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с (Владимиром) Зеленским. Будут инициативы по финансированию, План Маршалла для Украины, — заявила она.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС в этом проекте должен выcтупить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы.
С конца февраля нынешнего года ЕС уже выделил Украине около 4,1 млрд евро на поддержку социально-экономической стабильности. Европейский фонд мира в качестве помощи передал Киеву 1,5 млрд евро — для возмещения государствам, которые оказывают военную поддержку. Этот фонд ЕС создал в прошлом году специально для поставки военной техники и создания оборонной инфраструктуры по запросу третьих стран. Украине фонд готов перевести в ближайшее время ещё 500 млн евро.
Еврокомиссия также поделилась планами по созданию фонда RebuildUkraine, который станет определяющим для ЕС в выборе приоритетных проектов — фонд будет координировать финансирование. Работу фонда планируют построить на сочетании грантов и займов. Есть сведения, что в него предлагают направлять доходы от европейских активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции.