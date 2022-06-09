Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу нужно реализовать аналог плана Маршалла для Украины

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз должен реализовать план по восстановлению Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости. По её мнению, он должен быть аналогичен Плану Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны.

Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с (Владимиром) Зеленским. Будут инициативы по финансированию, План Маршалла для Украины, — заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС в этом проекте должен выcтупить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы.

С конца февраля нынешнего года ЕС уже выделил Украине около 4,1 млрд евро на поддержку социально-экономической стабильности. Европейский фонд мира в качестве помощи передал Киеву 1,5 млрд евро — для возмещения государствам, которые оказывают военную поддержку. Этот фонд ЕС создал в прошлом году специально для поставки военной техники и создания оборонной инфраструктуры по запросу третьих стран. Украине фонд готов перевести в ближайшее время ещё 500 млн евро.

Еврокомиссия также поделилась планами по созданию фонда RebuildUkraine, который станет определяющим для ЕС в выборе приоритетных проектов — фонд будет координировать финансирование. Работу фонда планируют построить на сочетании грантов и займов. Есть сведения, что в него предлагают направлять доходы от европейских активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции.