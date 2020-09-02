Глава ЕК призвала наказать виновных в произошедшем с Навальным

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя новость о том, что российский политик Алексей Навальный был отравлен с помощью яда из группы «Новичок», призвала привлечь к ответственности виновных в этом.

Канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала её о результатах исследования.

Виновные должны понести наказание, — написала фон дер Ляйен в Twitter.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова всесторонне взаимодействовать с Германией для выяснения обстоятельств произошедшего с блогером Навальным. Представитель Кремля подчеркнул, что до вывоза россиянина в Берлин в его организме не было обнаружено каких-либо отравляющих веществ.