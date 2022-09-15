Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев в своем Twitter-аккаунте. Председатель ЕК уточнила, что в ходе визита она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем вопросы сближения европейской и украинской экономик для вступления украинского государства в Евросоюз.
Это мой третий визит в Киев с начала спецоперации России. Столько всего изменилось. Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Я обсужу с Зеленским и Шмыгалем, как продолжать сближать наши (европейскую и украинскую. — NEWS.ru) экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению [в ЕС], — написала фон дер Ляйен.
Последний раз глава ЕК посещала Украину в июне. В рамках визита она обсудила с Зеленским заявку на вступление страны в Евросоюз.
9 мая Украина передала Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первую часть опросника Киев предоставил 19 апреля. Документ представляет собой ответы на вопросы, всего около четырёх тысяч страниц. В них развёрнуто излагаются вопросы о состоянии украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.