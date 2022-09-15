Глава ЕК прибыла в Киев на переговоры о приеме Украины в Евросоюз Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев на переговоры с Зеленским о приеме Украины в ЕС

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев в своем Twitter-аккаунте. Председатель ЕК уточнила, что в ходе визита она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем вопросы сближения европейской и украинской экономик для вступления украинского государства в Евросоюз.

Это мой третий визит в Киев с начала спецоперации России. Столько всего изменилось. Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Я обсужу с Зеленским и Шмыгалем, как продолжать сближать наши (европейскую и украинскую. — NEWS.ru) экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению [в ЕС], — написала фон дер Ляйен.

Последний раз глава ЕК посещала Украину в июне. В рамках визита она обсудила с Зеленским заявку на вступление страны в Евросоюз.

9 мая Украина передала Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первую часть опросника Киев предоставил 19 апреля. Документ представляет собой ответы на вопросы, всего около четырёх тысяч страниц. В них развёрнуто излагаются вопросы о состоянии украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.