Глава ЕК предположила, как скоро будет достигнут мир на Украине Урсула Фон дер Ляйен: конфликт на Украине не будет урегулирован за один шаг

Фото: AP/ТАСС

Урсула фон дер Ляйен

Достижение мира на Украине за один шаг не представляется возможным, заявила на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, путь к урегулированию конфликта будет длинным, передает ТАСС.

Мир на Украине не будет достигнут за один шаг, это будет длинный путь, — уверена фон дер Ляйен.

Вместе с этим глава Еврокомиссии обратилась к России с призывом прислушаться к посланию международного сообщества. Как считает фон дер Ляйен, Москва присоединится к усилиям западных стран по урегулированию конфликта, когда она «будет готова».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов «хоть завтра» сесть за стол переговоров с Украиной. Глава государства подчеркнул, что для этого ВСУ должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Киеву следует заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Международная конференция по Украине прошла в Бюргенштоке в Швейцарии с 15 по 16 июня. Практически сразу после ее окончания украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение второго «саммита мира». При этом глава государства не уточнил, когда именно состоится очередная встреча.